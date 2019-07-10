全球經貿戰：近六成南韓半導體中小企料捱不過半年

日韓貿易戰在7月4日起開始，日本限制3項半導體原材料出口至南韓，對後者的半導體產業帶來巨大衝擊，因原材料是頂尖零件的主要元素。南韓總統文在寅已警告，要作好長期抗爭的準備。



南韓傳媒報道，據當地中小企業中央會調查受影響的269家半導體中小企業後發表的數據顯示，有59%半導體相關的中小企認為，若日本政府持續「企硬」不放鬆出口限制，公司營運恐捱不過半年。其中，認為可捱3至6個月的企業有30.1%；連3個月都捱不往的企業則達28.9%。



由於科技日新月異，企業不會大量累積庫存，故有近46.8%企業表示，無應對措施；21.6%企業表示，將開發替代材料；18.2%企業將尋求其他進口對象；12.3%企業則表示，會確保有庫存。



調查也顯示，42%企業表示，要讓原材料來源多元化最少需要一年以上時間；34.9%表示需要6個月至1年。



據悉，目前日本禁運的3種半導體原材料在全球市佔率達七至九成，故南韓企業實難找到替代品，普遍分析料庫存最多只能支持4個月。

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