森信紙業：冀非紙品業務收入佔比增至50%

森信紙業(00731)行政總裁李誠仁在傳媒午宴時表示，除了傳統紙品貿易業務外，正發展包括消費用品批發及物業開發業務，期望2至3年內，非紙品貿易業務的公司收入佔比由現時約11%增至50%。



他提到，旗下消費品批發業務在以foodwise品牌經營數間特許經營店，亦有在電子商貿平台開店，認為電商經營是長遠的大方向。另外，公司亦有開拓酒類、凍肉及嬰兒用品等代理業務，在內地有約30個銷售點。



他續指，公司正積極發展東南亞市場，在馬來西亞、新加坡、印尼及印度均有設分公司服務當地市場，期望今年內能拓展至越南。



至於物業開發方面，他指，位於中國南通項目第一期已預售，第二期將於2020年銷售，期望3年內可帶來逾10億元人民幣的銷售額。由於二、三線城市較容易購買土地，而且升值潛力大，故現時會集中在二線、三線城市發展。



財務總裁李汝剛坦言，受中美貿易戰影響，傳統的紙品業務銷量微跌，主因是公司對放帳方面較審慎，但整體影響可控，又透露而今年4月至5月紙品銷量有雙位數增長。

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