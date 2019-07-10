等鮑威爾講話　歐股開市偏軟

全球引頸以待美國聯儲局主席鮑威爾周三(10日)出席國會聽證會的講話，投資者入市態度明顯謹慎，歐洲股市開市偏軟。英國富時100指數跌0.19%，報7,522點；德國DAX指數報12,405點，跌0.25%；法國CAC指數報5,560點，跌0.21%。



鮑威爾將於香港時間周三晚上10時出席聽證會，而講稿將率先在8時30分公布。換言之，投資者在美股開市前就能揣測7月會否減息。由於今次是鮑威爾於7月30至31日議息會議前「緘默期」的最後講話，故極為重要。



全球最大私募基金公司之一黑石(Blackstone)首席投資策略師Joe Zidle表示，市場預期聯儲局會「超鴿」，並進取地減息，最終恐怕會大失所望，估計股市要調整10至15%。

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