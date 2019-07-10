樓價UPDATES：貝沙灣一房戶租金回報不足3厘

港島南貝沙灣於本月累錄約6宗租賃個案，表現保持平穩，新近成交為一房戶，月租逾2.6萬港元，租金回報低於3厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島8座頂層連天台單位，實用面積約717方呎，三房連套房，望全山景，獲同區人士以1,398萬元購入作換樓之用，實用呎價約19,498元。原業主於2014年11月以約1,338萬元購入物業，帳面獲利約60萬元。



●貝沙灣6期1座中層B室一房戶，實用面積約459方呎，望海景，日前以2.65萬元租出，實用呎租約58元。若以業主今年3月購入價計，回報率約2.9厘。

現時屋苑有約111個租盤，月租叫價由2.9萬元起。



●鰂魚涌居屋康山花園2座低層H室，實用面積431方呎，兩房間隔，獲同區綠表人士於未補價第二市場以約530萬元購入，實用呎價約12,297元。原業主於2014年11月以約364.3萬元購入，升值約45%。



●西半山嘉和苑中層A室，實用面積1,267方呎，套三房間隔，望市景，以2,860萬元易手，實用呎價22,573元。



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九龍區



●九龍塘又一村海棠苑36號低層戶，實用面積910方呎，採套三房設計，另設工人房，望球場景，現以1,650萬元沽出，實用呎價18,132元。買家鍾情單位擁全新裝修，購入自用。



●荔枝角美孚新邨本月暫錄4宗成交，當中5期蘭秀道15號高層B室兩房戶，實用面積508方呎，最初開價798萬元，議價後以788萬元沽出，實用呎價15,512元，買家為同區換樓人士。



●將軍澳新寶城2座低層D室，實用面積約434方呎，兩房兩廳間隔，望內園景。原業主開價738萬元，買家睇樓兩次，議價至718萬元購入，實用呎價約16,544元。屋苑本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約16,198元。



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新界區



●元朗本月二手市況一般，暫錄約17宗買賣。近日世宙5座頂層戶，實用面積429方呎，附連96方呎天台，開價750萬元，終以720萬元易手，實用呎價16,783元，樓價創屋苑兩房戶新高，呎價屬屋苑新高。



●荃錦中心1座高層E室，實用面積438方呎，屬大兩房間隔，由於同類放盤不多，有買家睇樓後即以708萬元承接，作自用，實用呎價16,164元。



●元朗朗晴居1座低層C室兩房戶，日前以1.45萬元租出，實用面積578方呎，實用呎租約25元。



●元朗PARK YOHO Genova第16A座低層E室，實用面積251方呎，開放式設計，望內園景，以1.15萬元租出，實用呎租約45.8元。租客為外區人士，心儀物業環境，加上租金吸引，故決定承租。

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