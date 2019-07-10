【即市分析】金風慢火煎魚吼位買

東方產經專欄作者帥哥：港股近期氣氛飄忽，投資者似乎都係等緊美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會講話時，對未來減息速度有冇玄機。短期資金炒股不炒市的趨勢延續，好似今日見隻金風科技(02208)表現突出，即市股價一度升8%，最新升近5%。



先睇大行報告，大行高盛報告預期全球離岸風力發電在新能源發電行業可持續增長，料至2030年離岸風力發電產能逾200GW，而中國離岸風力發電業產能可實現高增長，並指金風科技具良好行業位置，應可從中受惠。該行估計，集體於19至21年每股盈利預測分別為0.8、1.21及1.38元人民幣，重申其「買入」之投資評級，目標價為14.5元，並指其目前風險與回報比率吸引。



至於另一大行摩根士丹利報告則表示，相信內地風電市場的整合加速，將強化金風科技的市場領導地位，看好其潛在的市場份額增長以及風電機毛利率的恢復，故將其評級由「減持」上調至「增持」，H股目標價11.69元。



走勢上，金風科技自5月起拾級而上，近期上升動力有轉強迹象，MACD牛叉持續，屬慢火煎魚格，加上有大行唱好，值得逢低收集，目標價睇10元關，跌穿20日線約8.5元止蝕。

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