Dyson老闆4億買新加坡最高頂層複式戶

英國電器生產商Dyson Ltd.創辦人James Dyson據報購入新加坡最高的頂層複式單位，涉資7,380萬新加坡元(約4.23億港元)。



報道指出，Dyson購入的單位位於當地最高建築物華利世家(Wallich Residence)的62至64層，單位坐擁中央商業區景觀。Dyson和其妻子是新加坡的永久居民，避免了外國人購房的額外稅項。



要數新加坡對上高價豪宅成交，則是烏節路購物區旁的Boulevard Vue上月剛以5,200萬新加坡元售出頂層複式單位。Facebook聯合創辦人薩韋里林(Eduardo Saverin)曾斥6,000萬新加坡元在當地置業。



新加坡近年吸引全球富豪到當地買樓，包括阿里巴巴創始人之一的孫彤宇揮金5,100萬新加坡元購入嘉峰豪庭(Le Nouvel Ardmore)單位、海底撈(06862)創始人張勇以2,700萬新加坡元買下了一棟植物園附近洋房。

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