m18講場：森信紙業李誠仁在傳媒午宴幫囝囝徵友

紙品貿易商森信紙業(00731)集團行政總裁李誠仁喺傳媒午宴上自爆，囝囝現已21歲，不過仲係瑞士讀緊大學，主修酒店管理。



被問到囝囝畢業後，會唔會要佢返公司幫手。李誠仁就話，「唔洗啦，佢做share holder(股東)就夠啦」。因為做咗咁多年，覺得專業化管理先對公司最有益。如果為咗留間公司畀個仔，而要佢入公司做，但佢志不在此，公司發展就會唔好，所以佢做股東就夠啦！



雖然對囝囝日後做邊行無乜所謂，最希望佢開心、自在，但為人父親，就好緊張個仔嘅感情事啦！出席午宴嘅傳媒朋友過半數都係女性，李誠仁趁機幫囝囝徵友。仲感嘆，依加時代唔同，女兒嫁咗有娘家心，分分鐘賺半個仔(女婿)；生仔娶咗老婆就會聽哂老婆話，無咗個仔，所以希望第時個仔娶老婆，聽老婆話之餘仲記得父母。

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