亞洲「三哥」有煩惱！除了被特朗普狙擊　更受困...

外國傳媒報道，亞洲第3大經濟體印度除了被美國總統特朗普點名批評外，目前經濟又有新煩惱，就是降雨不足。



花旗引述官方數據指出，印度在6月開始踏入雨季，惟6月整月降雨量低於50年平均33%，意味着7月更關鍵，降雨量多寡將影響該國整體農產品產出及經濟動力。



傳統上，7月是大部分農作物播種的月份，佔整個秋收作業逾50%播種量，當中包括大米、粟米、高粱，以及棉花，故7月降雨更為重要。



由於印度是農業大國，農作物豐收與否對經濟及政治影響重大，該產業佔全國約14%經濟總量，涉額達2.7萬億美元，並佔據總就業人口42%。



當中，約1/3製造業產出(佔全國18%經濟總量)是與農產品有關，主要涉及食品加工。更重要的是，該國約55%農地是倚靠天然降雨，足見雨水多少對經濟影響甚廣。



印度今年首季經濟增長已放緩至5.8%，相對去年第4季6.6%大減，大部分原因是農業及製造業表現疲弱。花旗及星展均擔心，以目前該國降雨量來看，恐怕經濟增長會繼續呆滯。



另外，特朗普似乎想將對印度的貿易戰升級！他周二(9日)在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「印度長期以來一直將關稅納入美國產品，不能再接受！」



回看特朗普在6月1日發出行政命令，終止對印度的發展中國家普惠制待遇，於6月5日起生效。其後惹來印度加徵美國貨品關稅反擊，令特朗普十分不滿。

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