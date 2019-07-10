【市後重點睇】待鮑威爾講話　道期暫跌32點

等待聯儲局主席鮑威爾講話，10年期美債孳息仍企穩2厘樓上，道指期貨暫跌32點。美匯指數略回軟至97.47；圓匯企108.9；歐元兌美元報1.121；英鎊報1.245。港匯守7.81水平。離岸人民幣徘徊6.89水平。金價報1,392美元。美國API庫存大減，國際油價漲逾1%，布油及紐油分別報64.95美元及58.76美元。



●市後關注點

-16:30 英國5月國內生產總值(GDP)

-20:30 聯儲局主席鮑威爾在眾議院金融委員會的證詞講稿公布

-22:00 加拿大央行公布7月議息結果，行長波洛茲於晚上23:15召開記者會

-22:30 美國上周EIA原油庫存變動

-22:00 鮑威爾在眾議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞

-周四凌晨02:00 聯儲局公布6月貨幣政策會議紀錄



●港股終止5連跌，恒生指數收市升88點或0.31%，報28,204點；騰訊、舜宇俱升1.7%。https://bit.ly/2LclYQe



●A股快報：滬綜指跌0.4%，醫療器械股強勢。https://bit.ly/2JFdhL8



●亞洲股市：日股收跌31點，原材料股受壓。https://bit.ly/2XP52Wb



●歐洲股市開市偏軟。英國富時100指數跌0.19%，報7,522點；德國DAX指數報12,405點，跌0.25%；法國CAC指數報5,560點，跌0.21%。



●【fb直播】港股走勢要睇住美息口去向？https://bit.ly/2JCK43u



●【專家點評】

-時富：友邦受惠内險市場加速開放。https://bit.ly/2YMiTcS

-陳錦興：紫金可炒業績憧憬。https://bit.ly/30pc69p



●【大行報告】大和下調中移目標價至79.6元。https://bit.ly/2LeNpcr



●【名家貼士】陳健豪：美匯指數關鍵阻力97.7。https://bit.ly/30qgfKd



●【股匯攻略】紐約期油候位高沽。https://bit.ly/2LLAyhs



●【即市分析】金風慢火煎魚吼位買。https://bit.ly/2JDHdXZ



●森信紙業：冀非紙品業務收入佔比增至50%。



●小米Redmi Note 7系列銷量突破1500萬部。

-雷軍：小米科技園啟用，做價達52億人幣。



●全球經貿戰：

-近六成南韓半導體中小企料捱不過半年。

-文在寅向韓企領袖預警要「長期抗日」。

-新興市場之父警告日韓衝突難解決。



●戴德梁行：第2季整體商廈呎租跌0.4%，近5年首跌。



●m18講場：內地投資者對咩最有興趣？老虎證券揸fit人咁講...

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