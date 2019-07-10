新盤部署：新地東半山CENTRAL PEAK料下月開售

多個超級豪宅快將登場。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下東半山司徒拔道18號項目，歷時8年打造，屬港島黃金地段超級豪宅，1期正式命名為CENTRAL PEAK。



項目屬低密度設計，地積比率只有1.2倍。首期已出入伙紙，最快下月開售，傾向招標銷售。希望下月可批滿意紙，屆時將開放現樓。



市況方面，他認為，上半年一手市況暢旺，至6月底成交金額已逾1,200億元，交投量逾1.1萬伙，料已創紀錄，下半年可保持活躍。



新地代理總經理陳漢麟稱，項目1期設有53伙分層住宅，3房戶面積約1,700方呎，4房面積約2,100方呎，亦提供不少特色戶，最大面積約3,000方呎。而樓盤2期提供19座洋房，仍待批入伙紙。

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