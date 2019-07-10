內地經濟未見起色！汽車銷售連挫12個月

外國傳媒報道，作為「消費前瞻指標」的中國汽車銷售仍然未有重大起色，意味着經濟增長放緩料持續。中國汽車工業協會(CAAM)周三(10日)公布最新數據顯示，6月乘用車銷售量按年大減7.8%，至172.8萬輛，為連續第12個月下跌，即已整年下跌。



統計顯示，6月整體汽車產量按年大跌17.3%，至189.5萬輛；銷量則按年跌9.6%，至205.6萬輛。若單計乘用車(即僅僅載客的車輛)，產量按年大瀉17.2%，至159.8萬輛；銷量則按年急挫7.8%，至172.8萬輛。



相比之下，新能源車表現亮麗，6月產量按年大增56.3%，至13.4萬輛；銷量按年升80%，至15.2萬輛。



報道指出，包括北京、上海、深圳等15個省市，自今年7月起，正式推出排放標準更嚴格的「國六標準」，導致汽車銷售大受影響。

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