【fb直播】港股悶市炒乜好？

港股連跌五日後，周三(10日)終於回穩，但力度有限，全日高低波幅不足200點，大市到底仲要拉鋸幾耐？



有傳騰訊控股(00700)向內地Android商店要求增加遊戲收入分成比例，由現時的50%提高至70%。大行花旗認為，新的分帳對騰訊毛利率有利，股王短期可以上望咩位？



美國商務部將允許部分美國企業向華為供貨，刺激手機設備股做好。另外，舜宇光學(02382)6月手機鏡頭出貨量按年增長近16%，日內股價最多升逾半成，值唔值得追入？



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