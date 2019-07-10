滙豐：減息環境利好新興市場

環球央行轉「鴿派」，滙豐環球投資管理亞洲信貸投資主管梅立中指，美國聯儲局年內有兩次減息空間，作為「保險性減息」對沖經濟放緩，料2020年前累減1厘，為新興市場營造利好環境，建議平均配置股票及高息債券投資，既高防守性又不乏增長動力。



該公司環球策略投資總監馬浩德認為，市場憂慮貿易戰對環球市場的衝擊，但聯儲局減息帶來緩衝效果實際上更具影響力，可協助市場返回增長。其中亞洲、中國股市表現滯後環球市場，意味估值相當吸引，料未來兩年的每股盈利及股本回報率維持雙位數增長。



他提到，2019年上半年大市不穩，客戶傾向保留更多現金或投資固定收益產品，如亞洲債券或高收益債券，相反股市流出或流入資金則相對穩定，主要集中於低回報但防守性高的板塊。



梅立中展望，隨着中美貿易戰逐漸緩和，環境央行亦有減息可能性，股市雖會受惠，但波動性可能更大，債券亦可能因央行轉鴿令回報率下跌。相信市場資金將更傾向均勻流入亞洲股市及債市，作為保持長期穩定回報的「中性投資」。



內地經濟與香港前景息息相關，他認為，面對經濟下行壓力，內地政府必須繼續金融去槓桿及開放金融市場，而早前開通的債券通及滬港通，亦反映外資開始穩定流入內地，可穩定人民幣匯率，基本面未算惡劣，惟中美關係會否升溫及通脹速度，仍是目前最大挑戰。

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