全球經貿戰：特朗普態度突軟化　中方更徬徨？

美國著名財經媒體彭博報道，對於美國總統特朗普在6月底二十國集團(G20)峰會後突然對貿易戰放軟手腳，反而令中國官員感到徬徨。



報道指出，自中美領導人6月29日會面後，中國內部官員及學者反而感到「消極」，因為不知下一步如何。有人認為，特朗普是實用主義者，一定會為了2020年總統大選而接受中國的要求，以達成協議。



另一派卻擔心特朗普居心叵測，由於民主黨基本上也支持對中國強硬，故只要美國經濟無大礙，特朗普很有可能將貿易協議拖到選舉後。更有中國學者認為，對特朗普而言，達成中美貿易協議可能是「政治不正確」。

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