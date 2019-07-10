時富商品及時富證券遭證監譴責及罰款

香港證監會公布，時富商品及時富證券因干犯了與處理客戶款項相關的監管違規行為及內部監控缺失，遭譴責及分別罰款490萬及140萬元。



證監會發現，時富商品為了方便運作，在2009年1月至2016年12月期間，約180次從客戶帳戶轉出約4,400萬元，以向客戶主任支付每月的佣金回扣。每次轉帳所涉金額介乎24.9萬至超過100萬元。



時富商品多數在從客戶信託帳戶初次提款後，數日才填補相關客戶資金所出現的不足之數，其中一次是在提款後41日，才填補有關不足之數。時富商品無法追索開始上述做法的確實日子，但證據顯示，有關安排可能已沿用超過20年。



證監會亦發現，時富證券在2015年7月8日，曾利用一項同日資金調換安排，將合共4,000萬元的款項，從其客戶信託帳戶轉至時富商品的客戶信託帳戶，令時富商品能及時應付港交所的多項追繳保證金通知。



證據進一步顯示，時富商品及時富證券沒有落實妥善的監控措施以保障客戶款項，亦沒有就處理客戶款項監督其職員，導致它們的會計及財資職員在極少的監督、指示或指引下，實際上可自由處理客戶款項。



由於穩妥保管客戶資產是持牌法團的基本責任，故即使客戶資產沒有蒙受損失，任何違反這項責任的行為是不能姑息。因此，證監會認為，時富商品及時富證券違反了基本責任。

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