全球經貿戰：德昌電機發盈警　7月及8月訂單仍弱

受貿易戰等因素影響，德昌電機(00179)發盈警，截至6月30日止季度，集團營業額7.67億美元，按年下跌12%。未計入匯率變動，營業額下跌9%，至7.94億美元。集團預期，截至9月30日止6個月溢利將按年大跌。



該集團主席及行政總裁汪穗中表示，與去年比較，2019年全球貿易及生產活動持續疲弱。截至6月30日季度全球汽車行業生產量明顯低於一年前，尤其是中國市場仍然特別低迷。多個其他消費者及工業終端市場的需求，亦受到加徵關稅及地緣政治不穩定的不利影響，阻礙投資，並損害消費者信心。



他指出，集團截至6月30日3個月的銷售表現疲弱，而7月及8月的銷售訂單仍低於去年同期水平。鑑於中美貿易關係雖有所改善，但前景仍然不明朗，以及中國國內汽車市場異常急劇收縮，目前仍難以預測需求復甦的速度。

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