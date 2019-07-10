利達：港股下半年或跑輸A股　增持防守性資產

利達首席投資策略師黃耀宗預計今年股市會徘徊低單位數回報，故建議投資者可增持防守性資產如黃金及優質債券等。他預計，國際金價最樂觀可達1,570美元，但同時反映經濟及股市氣氛會轉差。



至於下半年展望，他則預計A股會跑贏港股，料港股會受英國「脫歐」因素影響，估計滬深300指數可達4,280點(周三收報3,786點)。



另外，中國經濟仍然處於試底階段，內地經濟增長維持在6.1%， 若中美貿易戰傳出利好消息更可升至6.4%，預計第三季出口數據回升。但整體而言，資金逐漸偏向避險資產。



該公司首席投資謀略師凌卓榮表示，股市與經濟密不可分，而美國經濟衰退機會率逐步上升，未來1年的衰退機會逾3成。雖然美國通脹數據有所回落，但預計第三季尾經濟會較差，並因此支持聯儲局減息，加上10月「硬脫歐」的風險，如英鎊匯價急跌則會令美匯指數有機會上升等，故預測美國於9月及12月將會各減息1次，累積幅度為50點子。



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