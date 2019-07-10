瑞銀財富管理：MSCI香港指數估值合理　看好防禦型股票

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表研究報告，認為MSCI香港指數的估值合理，但是疲弱的經濟前景以及全球不確定性可能抑制其上行空間。在香港股票配置中，該行青睞精選的防禦型股票以及受益於粵港澳大灣區建設的股票。



該行指，由於金融環境趨緊，預期未來6個月內3個月期香港銀行同業拆息(Hibor)基本上將持平於3個月期美元倫敦同業拆放利率(Libor)，意味着下半年美元或港元匯率可能位於7.75至7.85區間的中點附近。而6個月後隨着各項風險減退，3個月期Hibor與Libor的折價將重新擴大至50個基點。



瑞銀宏觀經濟前景偏弱，將導致目前香港樓價上漲勢頭放緩。然而美國國債收益率應該會支撐香港以出租物業為主的地產商及房地產投資信託基金(REITs)。

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