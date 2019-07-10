寶馬首款純電動Mini Cooper　明搶Tesla Model 3客！

外媒報道，寶馬首架全電動Mini Cooper可謂電動汽車迷的夢想。這新款Cooper SE是寶馬Mini品牌的首款全電動小型汽車，支持最高50千瓦的快速充電。



Cooper SE瞄準競爭對手特斯拉(Tesla)的Model 3！Model 3在德國售價為4.45萬歐元(約39萬港元)，比Cooper SE售價3.25萬歐元(約28.5萬港元)貴1.2萬歐元(約10.5萬港元)，擺明要搶走特斯拉的客戶。



Cooper SE於今年2月率先在歐洲銷售，單次充電可以行駛409公里，續航里程為235至270公里。報道指，這款汽車於美國市場的售價為3.64萬美元(約28.4萬港元)，估計在明年3月交付予車主。寶馬汽車稱，已有大量消費者進行預購登記。

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