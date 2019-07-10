區塊鏈招聘報告：美國平均年薪達82萬　全球最高

外媒報道，市場數據分析商TeqAtlas發表了一份關於區塊鏈(Blockchain)行業的研究報告顯示，像國際商業機器(IBM)這樣的老牌公司，對區塊鏈需求較大，他們所提供的工作職位數量也是最多。



值得留意的是，美國區塊鏈行業平均年薪達10.5萬美元(約82萬港元)，較美國平均年薪4.9萬美元(約38.2萬港元)高出兩倍，乃該行業全球年薪最高的國家。



TeqAtlas報告發現，在2013年至2018年，隨着對區塊鏈技術研究和實施需求的激增，就業職位也呈現明顯增長，年複合增長率達139%。在2019年前5個月，著名招聘網站Angel.co發布2,000多個相關職位空缺，相當於2018年全年。



另據Glassdoor Blockchain提供的職位信息顯示，在404份相關工作中，大部分招聘職位的年薪在8.1萬至14.4萬美元之間。



根據IBM官網，截至今年3月，該公司共有335個相關空缺職位，是空缺職位最多的傳統技術公司。值得注意的是，區塊鏈職位空缺不僅限於技術公司，全球四大會計師行同樣是重要僱主之一。



從城市來看，倫敦對區塊鏈工作的招聘需求最強烈，佔全球總數26%。美國排名較前的城市是紐約和三藩市，分別為19%和13%。中國方面，香港需求最強烈，與新加坡並列第五，佔比8%。

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