理財Campus：嚴選鐵路股　坐升值順風車

不論中美貿易戰如何，在港獨市經營鐵路運輸生意的港鐵公司(00066)股價依然相當硬淨，更屢創新高。然而，穩健的鐵路股又豈只港鐵？當大家遠赴海外旅遊之時，不妨留意一下營運出色、讓你資產增值的鐵路及相關股份。



●香港：港鐵含地產概念夠多元

港鐵公司除了壟斷香港鐵路運輸外，亦於內地、澳洲、英國、瑞典經營多條鐵路；當然它亦擁有不少物業，按近期的財務報告顯示，公司現持有多項物業，住宅包括馬鞍山銀湖‧天峰、將軍澳日出康城首都等；商場則有奧海城一及二期、荃灣綠楊坊等；商廈有中環環球大廈、國際金融中心一及二期等。未來公司將發展3個新建商場及約2萬個住宅單位等，當中黃竹坑站第四期住宅項目料年內招標。



近年中美貿易戰一度愈演愈烈，但未阻公司股價的升勢，上周股價高見54元，年內升逾30%，過去十年升幅逾近1.5倍。在本地鐵路及物業發展得如火如荼下，股份亦乘風破浪。獨立股評人黃志陽表示，長遠睇好公司前景，在樓價節節上升的香港，發展物業有利公司收入。惟現時公司估值較貴，他建議待股價回落20天線，即51.78元才買入會更值博。



●內地：中車生意增長空間少

中國中車（01766）主要研發、製造及生產鐵路車輛、動車組、城市軌道交通車輛、各類機電設備、電子設備及零部件等，公司於美國、南非、馬來西亞都有生產基地，其出口產品覆蓋全球105個國家和地區，跟隨內地要企業「走出去」的理念。



惟公司的盈利增長緩慢，去年賺逾113億元人民幣，按年僅升4.76；2017年更按年倒退逾4.5%，賺近108億元人民幣。



該公司早年受「一帶一路」帶動致訂單急增，2014年公司股價升逾64%，翌年股價破頂，升見20.65元，但近年股價無以為繼，本月曾低見6.36元。



黃志陽稱，公司出貨高峰時期已過，全新車廂投入市場後，估計最少要五、六年才需要更換新車廂，目前生意未見有較大的增長空間。



●美國：UNP股價十年漲5.8倍

聯合太平洋鐵路（美股：UNP）是全美最大的鐵路公司，列車運行美國中部及西部23個州，不過，這間最大的鐵路公司主力運送貨物至不同地區。現時主要運送食品、汽車、農產品煤炭和化學品，同時公司是往返美國及墨西哥邊境的主要鐵路供應商。公司發布今年首季純利達14億美元，較去年同期增長約7.7%，市值約1,200億美元。



此外，公司年內股價最高見180.02美元，近日徘徊於170美元水平，年內股價累升22.69%，過去十年，股價則大升約5.8倍。



美股股息一向較低，兼且要交股息稅，而聯合太平洋鐵路的股息率只有2.08%，但股價一直全速前進，預測市盈率僅18倍。



同時，公司又是美國中西部壟斷性貨運公司，即使現時股價接近歷史新高，仍有不少投資者追入。近日股價雖企50天線的171美元樓下，但最新股價輕微升穿10天線及20天線的169及168美元，初步見升浪再起，股友們可伺機買入，並可作長線持有。



●日本：JR東海業務局限本土

去過日本旅行的港人，都知道當地交通費貴，普遍單程車費由150日圓（約10.77港元）起跳。目前日本全國共有7間私營鐵路公司，當中6間提供為載客服務，1間為貨運公司。要數市值大的上市鐵路公司，分別為市值約44,846億日圓的東海旅客鐵道（JR東海）（日股：9022）。



公司成立於1987年，主要負責營運東海道新幹線和東海地區的12條路線，即往來新大阪、京都、名古屋、靜岡、東京之鐵路。除此之外，公司於90年代起拓展酒店、百貨公司、地產、財務管理、批發和零售等業務，如2000年時開設名古屋萬豪酒店、JR東海房地產。公司業務範疇比港鐵多元化，但只局限於日本國內，而未大力拓展海外事務。



至於股價而言，即使過去十年公司升2.7倍，但年內股價卻跌約6%。截至今年三月底的過去一年，公司經調整純利約4,400億日圓，按年增加微升0.4%。



此外，今年四月受累假期氣氛而乘客減少影響，股價累跌不少。另外，近期公司在靜岡縣建設隧道時，因涉造成水流、環境污染影響，公司更在未得到該縣同意下就施工而受抨擊，上月底JR東海CEO與靜岡縣官員會面翌日，公司股價跌至年內低位，報21,340日圓。

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