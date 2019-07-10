旺角通菜街唐樓天台133萬拍出

天台物業過往買賣較為疏落，惟近期交投轉旺，兩個多月以來，共錄得5宗同類物業成交。最新一宗為旺角通菜街雙號唐樓天台，透過拍賣形式推出，並獲兩組買家出價，搶高約27%，以133萬元沽出，呎價約3,410元，做價及呎價料屬近年最高。



上述天台於今日(7月10日)透過黃開基拍賣推出，開價105萬元，物業實用面積390方呎。事實上，近日錄得的同類物業成交，均集中在深水埗及旺角一帶，過往成交價亦未突破一百萬元。



當中旺角亞皆老街新風大樓1號天台，實用面積280方呎，上月底以65萬元開拍，搶高約23%，以80萬元賣出，呎價約2,857元。



另一個位於深水埗福華街單號的兩個天台亦先後售出。其中面積較大的C號天台，今年五月時開價29萬元，終以32萬元拍出，而面積較小的B號天台，其後亦以20萬元易手，呎價2,667元。



市場人士指出，隨着未來5G小型發射站需求大增，該類物業可租予電訊公司放置有關設施，而租金相信會愈來愈高，故預期天台物業成交會持續增加。此外，舊樓一般有收購潛力，亦吸引投資者購入。



不過，買家亦需了解大廈天台的許可用途，不能隨意進行搭建。據屋宇署網頁資料，搭建體積超過3立方米，或高度逾2米的大型儲物櫃、活動屋等，必須得到該署批准及同意，確保不損害樓宇結構及阻塞走火通道等。

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