【美息減硬】道指早段漲125點

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，美股開市早段做好，道指漲125點，至26,908點；納指升58點，至8,200點；標指升13點，至2,993點。



個股方面，摩根士丹利分析員休伯蒂表示，蘋果公司(Apple Inc.)服務業務有重現增長的迹象，將成為股價上升關鍵，給予「增持」評級和目標價231美元。Apple股價早段升0.43%，至202.11美元。



經典牛仔褲品牌Levi Strauss & Co.(Levi's)上季扣除部分項目後每股盈利17美仙，勝預期，但預期下半年銷售增長放慢，股價早段挫9%，至21.53美元。

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