樓價UPDATES︰銅鑼灣瑆華8年帳蝕58萬

儘管整體市況續升，但市場仍錄得零星損手個案，銅鑼灣瑆華有業主持貨八年蝕讓離場。《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●瑆華中層B室，實用面積383方呎，以一房間隔，坐向西面望少海景，獲區外上車人士以930萬元承接，實用呎價24,282元。單位2011年購入價988萬元，帳面蝕58萬元。



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九龍區



●奧運站帝柏海灣錄本月首宗買賣，剛售出的1座中低層G室，實用面積476方呎，採兩房間隔，望開揚景觀，以1,100萬元交吉易手，實用呎價23,109元。屋苑現約有40個買賣放盤，叫價由1,100萬元起。



●長沙灣南昌一號高層D室三房戶，坐南望開揚市景，實用面積418方呎。業主以2.2萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，議價後以2.16萬元租出，實用呎租51.7元。據悉，新租客心儀單位間隔，睇樓兩次便決定承租。若以單位2017年購入價約756.1萬元計，回報率約3.4厘。



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新界區



●屯門叠茵庭4座中層D室兩房戶，實用面積389方呎。有內地來港學生，由於就讀鄰近的學校，以每月1.2萬元承租單位，並預繳一年租金，實用呎租30.8元。若以同類單位銀行估價約575萬元計算，回報率約2.5厘。



●屯門居屋龍門居14座低層E室，實用面積484方呎，於3月底以440萬元開價放售，最終減價32萬元，以408萬元未補價售出，較早前成交略低4.2%，實用呎價8,430元。上址為原業主於1997年向房委會以77.24萬元購入，至今升值約4.3倍。



●荃灣愉景新城9座高層A室，實用面積652方呎，以三房包括套房設計，享內園景，獲用家以1,008萬元承接，實用呎價15,460元。上址為原業主於2014年以670萬元買入，持貨約5年帳面獲利338萬元。



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