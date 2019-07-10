日本培養孩子到大學畢業要多少錢？

日媒報道，日本面臨嚴重的少子化問題。去年，日本出生人口數再次創下歷史新低，顯示每個女性一生中生育孩子平均數的「合計特殊出生率」降至1.42。



有調查顯示，阻礙日本家庭生育孩子的一大原因是金錢問題。作為應對少子化問題的「招牌政策」之一，日本安倍政府提出實施教育免費化，其中針對幼兒教育及保育的免費化今年10月就將實施。



那麼，在政策落地之前，日本家庭在培養一個孩子從出生到大學畢業的22年裏究竟要花多少錢？先賣個關子，總花費肯定較香港便宜得多!



對於這個問題，日本早在1990年代中期就開始流傳大約2,000萬日圓(約144萬港元)的説法。當然，在此之後，指出遠不止2,000萬日圓的意見也有很多。雖說日本過去十年仍長期處於低通脹環境，但到底現在最新情況如何呢？



根據當地調查顯示，日本培養孩子到大學畢業的22年裏，所花費的教育費與生活撫養費合計後得出的結論是，在全部上國立和公立學校的前提下，日本養育一個孩子總共要花費約2,721萬日圓（約195萬港元），而如果是私立的話，可能需要約4,239萬日圓（約304萬港元）。



與日本相比，香港情況花費高昂得多。在香港養大養成一個孩子總共要花多少錢？香港智經研究中心一四年曾發表一份研究報告，測算香港未來17年將面臨多個人口危機，養育子女可能要由以往400萬港元大增至860萬港元，養孩子花費太高，引致生育率偏低。



因此，若與香港相比，那麼，日本培養孩子到大學畢業的費用最多304萬，不到香港860萬40%，便宜得多了!



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