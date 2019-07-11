康宏入稟向曹貴子等索償

康宏環球(01019)旗下康宏財務(原訴)入稟香港高等法院向包括曹貴子等5名涉事時管理層索償，指他們違反授信責任，讓公司於2014及2015年批出無收回可能的貸款。康宏財務同時向借取貸款的Blue Farm Ltd.、Blue Farm時任董事Faris Ibrahim Taha Ayoub等，追還本金連利息共約2,024.8萬港元。



除康宏環球前執董曹貴子外，另外4名被控的事發時原訴管理層為許家驊(康宏環球前執董，康健國際醫療(03886)現任行政總裁)、陳麗兒(康宏環球執董，2017年底被暫停職務)、Ng Yao Kwok(原訴企業融資部前助理總裁)、Ng Men Kit Billy(原訴借貸部前總經理)。



入稟狀指，原訴於分別2014及2015年借出1,600萬元及800萬元予Blue Farm，還款限期本為2015年6月及2017年6月，但之後分別7度及2度延期至去年3月，惟對方至今仍未償還貸款。



原訴質疑，上述借貸非但無抵押品，收款方更是另一家公司Cassia Investments Ltd.，並不在貸款協議中，惟眾被告明知風險，仍跟隨當時在康宏無實職的「影子董事」曹貴子指示，批出不合公司利益兼無商業價值的貸款。



入稟狀更提到，曹貴子與Ayoub關係錯綜複雜。2013年曹氏主政康健國際時，該集團正是Ayoub任董事的中國新經濟投資(00080)最大股東。



傳訊令編號：HCA1217/2019

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