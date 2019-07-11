東方日報B1：鮑威爾暗示聯儲局月底減息

美國聯儲局主席鮑威爾周三出席眾議院金融服務委員會聽證會，他表示自6月議息會議以來，緊張的貿易關係及環球經濟的不明朗，繼續對美國經濟前景構成影響，當局會採取適當行動，並再暗示最快本月底減息。最新利率期貨顯示，美國今年底前減息幅度接近四分之三厘，相當於減息三次。



鮑威爾在聽證會前預先發表的證詞中表示，當局的基本預測是美國經濟維持穩固，主要是就業市場依然健康，消費開支穩定，但一些經濟亂流重現，商業投資「顯著放慢」，反映貿易方面的憂慮。



他又提到，部分海外主要經濟體的經濟動力呈現放慢，可能波及美國經濟。此外，一些政府政策有待解決，包括貿易、聯邦負債上限及英國脫歐。



通脹風險方面，他指通脹疲弱的情況較當局估計持久，當局會密切注視，這明顯有別於兩個月前形容通脹是「暫時性」。



現時聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，最新利率期貨顯示，8月份聯邦基金利率期貨的引伸利率降至2.11厘，較早前急降30點子，1月合約的利率亦由之前1.8厘降至1.72厘，意味今年底前減息三次。



BMO利率策略員Ian Lyngen認為鮑威爾的語調「明顯是鴿派」；Bleakley Financial Group投資總監Peter Boockvar指出，鮑威爾的言論強烈支持當局本月減息，沒有任何事件可能扭轉市場的減息預期，又認為鮑威爾暗示若數據進一步轉弱，當局在之後的議息會議會再減息。



摩根士丹利在聽證會前發表報告，估計聯儲局本月底會一次過減息半厘，以強而有力的必要行動，以制止經濟動力下滑。



除息口方向外，市場最近尤其關注美國總統特朗普不斷炮轟鮑威爾，威脅聯儲局政策的獨立性。鮑威爾在證詞的第二段已經兩度引用「獨立性」字眼，他回應提問時又稱即使特朗普要求也不會辭職及打算完成整個任期。



事實上，外媒訪問多名民主及共和兩黨的議員，他們均不贊同特朗普要求聯儲局減息，更反對將鮑威爾撤換。其中，共和黨參議員圖米認為鮑威爾工作出色，另一名共和黨參議員謝爾比不希望有人企圖將聯儲局政治化。鮑威爾早前已表明會做滿四年任期，法律亦清晰說明總統沒有權力將他辭退。



白宮首席經濟顧問庫德洛周二於訪問中稱，鮑威爾的職位是「安全」，現在沒有撤換他的計劃，又稱自己亦支持聯儲局具有獨立性。



不過，庫德洛重申即使就業市場暢旺，但低通脹是讓聯儲局作出防範性減息的主要理據，因為經濟迅速增長、低失業和穩定的職位創造未有造成通脹。



鮑威爾出席國會聽證會前，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治周三在芬蘭赫爾辛基一個活動上表示，當自然失業率預測下降，透過貨幣政策促進就業而未有造成通脹的空間便會上升。



她又認為，科技迅速發展下，工人掌握僱主要求的新技能，繼續是就業參與率和政策官員的重要議題，官員亦要關注人口結構變化。



另一方面，鮑威爾將於周四轉到參議院銀行委員會作證，繼續回答有關經濟與當局政策的問題，而聯儲局於香港時間今日凌晨發表上次議息紀錄。

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