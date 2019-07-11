艾雲：衞星助上網改變全球經濟

衞星上網愈來愈普及，例如飛機上的Wi-Fi，但其實成本還昂貴。不過情況可能快將改變，多間科技大企和創業公司都在投資衞星網絡，有些更目標覆蓋全球，隨時憑着互聯網做生意，改變環球經濟。



亞馬遜日前向美國聯邦通訊委員會申請發射3,236枚衞星，用於建立Kuiper計劃，一個覆蓋全美國的無線上網服務。亞馬遜老闆貝索斯旗下的另一火箭公司Blue Origin較早前才成功回收火箭，預計2021年可用於發射Kuiper計劃的衞星。



另一火箭公司SpaceX創辦人馬斯克早已提出類似的Starlink計劃，並已獲美國政府批准。馬斯克的計劃在離地球表面550公里至3.6萬公里發射12,000枚小型衞星。SpaceX的火箭在今年五月發射60枚衞星上太空，先做一些技術測試工作。Starlink目標要覆蓋全球，讓偏遠地區和海上都能連接網絡。



Google在2014年也提出過出10億建立全球衞星上網計劃，但因沒有火箭發射技術，翌年就改變策略，改為投資SpaceX的Starlink。



衞星上網造價不菲，背後總有富豪投資。創業公司OneWeb就有日本軟銀的孫正義投資，打算發射600枚衞星上太空，預計2021年可完成組網。這間公司早年已發射了12枚衞星，主要在太平洋地區的群島提供網絡服務，如能源公司、航空公司等都是主要客戶。據稱在2016年獲得近億美元收入。



要知道，根據ITU估計，全球到今年才有一半人口可以上網。未連接網絡的人口集中在非洲、南美、中亞洲等地，大多因資訊基建不足，未能鋪設網絡所致。如通過衞星網絡服務這些地區，將令大部分人口可以上網。當數碼差距收窄，到時全球經濟模式可能徹底改變。《經濟學人》引用的研究指出，發展中國家的網絡普及率每上升10%，當地GDP也會提高1.35%，拉近貧富差距。



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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