盧曉暘：美元指數上試98水平

要討論本周行情，必先從上周五美國公布的7月份非農數據後帶來的行情變化及交易啟示開始講起。上周五公布的美國非農就業增加22.4萬個職位，大幅優於預期的16萬個；時薪環比上漲0.2%，同比上漲3.1%，符合市場預期。整體反映美國就業市場依然強勁，令市場對美聯儲下半年減息兩次的預期降溫。



據現時CME美聯儲觀察顯示，月底前美聯儲降息25個基點幾乎肯定，但數據公布後明顯看到年內兩次降息的機會率從此前的94%跌至85%，令此前受壓的美元指數再度拉升。上周開始突破了97水平。美元指數中，歐元的佔比超過了50%，近期德國投資者信心指數跌至10年低位，令歐元受壓跌至1.12水平，在歐央行有可能於7月宣布加強寬鬆政策的影響下，歐元不太可能7月內明顯扭轉近期弱勢，美元指數將反覆上到97.80至98水平。



那麼美元指數回升，哪種貨幣影響最大呢？明顯澳元的空頭壓力在非美貨幣之中最大，另一原因是中港股市扭轉6月升勢，7月開始回調，也加大了澳元空頭力量。技術上，澳元近期在0.68至0.71區間上落，在本周下破了0.695支持位後，第一個下行目標可留意0.685。



外匯分析師 盧曉暘

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