古勝：成交縮　炒股不炒市

港股近期真係「冇景」，恒指周三(10日)高低波幅得166點，主板成交得6字頭僅643億元，真係兩個字就可以形容晒：缺水！當然，部分人認為有兩個主因，其一是此前市場未知聯儲局主席鮑威爾在聽證會上，對減息速度有何啟示，其二是近期有啤酒「巨無霸」百威(01876)上市，難免要抽乾魚缸「水分」。



不過，有一點要留意，就係香港政治氣氛持續不穩，難免打擊投資者信心，好似市場近期熱話就係部分外資大行選擇撤離香港，其實有關因素亦對港股成交有影響。當然，大家可以繼續選擇炒股唔炒市，但不得不防，若然成交持續低迷，屆時可能連個股都好難炒，起碼能夠有成交配合升勢的股份減少，真係諗起都驚！



講到咁遠，都係回看近期仲值得炒的板塊，當中有筆者不時推介，又真係見股價持續硬淨的物管股。無他，板塊基本面一來受中美貿易戰影響較微，二來輕資產受人民幣貶值影響同樣較小，三來近期可以炒得上又能夠維持升勢的板塊買少見少，咁資金見板塊有鑊氣，自然排住隊押注。



最後，就係物管股雖然估值愈來愈唔平，但另一邊又確有業績支持，好似永升生活服務(01995)周三發盈喜股價抽上就威到盡！集團預期，截至6月底止中期純利按年增加超過九成，純利增加主因物業在管建築面積增加，以及來自對非業主的增值服務及社區增值服務的收入增加所致，周三股價一支大陽燭抽上，單日升15%報4.04元，成交增至4,173萬元配合升勢，走勢靚絕。



策略上，此股在2018年12月上市，若翻查資料，主席林中等相關人士現合共持有68%股權，再數埋花紙有逾七成在頭四大市場參與者手上，可見街貨都好乾，如果要再挾上其實唔難，但建議散戶押注都係小注怡情為上，目標價睇4.6元，跌穿周三低位3.68元則要堅決止蝕。



如果要揀相對穩陣之選，則可選成交最旺，母企又大大隻的碧桂園服務(06098)，周三成交1.4億元，以這個板塊來講真係好多，加上受惠母公司碧桂園(02007)樓盤陸續交付，其管理面積將持續增加，有利估值提升，股價近期在17.5至19元水平整固，建議候低吸納，博整固一輪後重新上路。



另外，無論美國減息速度如何，在經濟前景不穩及美長債息回落的大前提下，在港上市的公用收息股應該續有運行，大家睇睇港鐵(00066)真係氣都唔使抖又再重新上路，完全無視沙中線等多個負面醜聞。從估值睇，集團往績市盈率20倍，息率2.2%又唔算好吸引，不過勝在穩打穩紮，加上7月16日就派息，增加資金在派息後進一步增持的誘因。



策略上，既然該股股價拾級而上，有貨咪繼續持有放長線釣大魚，最多跌穿20日線約51.7元止蝕；至於未有貨者，則可等到貼近52元水平的低吸機會，目標價57元，止蝕位51元。



東方產經專欄作者 古勝

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