林嘉麒：貿談不明朗　後市仍難樂觀

恒指連日多次考驗50天線及100天線支持，曾經跌穿過28,100點，多日波幅大約為200點，但連續三日以陰燭收市，反映高位有一定壓力，投資者變得觀望。



大市早前成交淡靜的其中之一個原因是，港元拆息維持高位，這與新股凍結資金有關。近期大型新股百威亞太(01876)，周二綜合十間券商資料看，孖展額114.4億元，超額只是2倍左右，反應較預期中冷靜，或者與券商提供較高的孖展費用有關。市場資金需求沒有預期中大，港元拆息因此大幅回落，隔夜息由周二的1.98，回落至1.66；一星期息率更由3.05，大幅回落至2.52厘。某程度凍結資金少了，增加了市場資金的流動性，也降低市場短期的融資利率，對港股二手市場有積極的作用。



當然，資金充裕了，也需要好消息配合。事實上，市場不見得沒有好消息。美國商務部長羅斯表示，「在不威脅國家安全的情況下」，美國政府將為希望與華為開展業務的美國企業發放許可證。另一位高級官員表示，此舉將允許晶片製造商繼續向華為出售某些技術。



另外，中美經貿高級別磋商代表已通話，是上月底兩國元首同意恢復貿易磋商以來首次。副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽通電話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。儘管美國官員未有透露通話內容，雙方官員商討化解經貿糾紛，會於適當時間持續對話，消息儘管不屬於重大利好，但可繼續緩和早前緊張的局面，有利大市於低位見支持。



近期A股對港股有較大影響力，滬綜指反覆回調，是拖累恒指走勢的重大原因。中美貿易關係為大議題，將繼續影響下半年經濟環境外，投資者亦關注經濟數據的變化。周三(10日)國家6月CPI及PPI數據出爐，CPI符合市場預期，維持較高水平，皆因豬肉價格仍維持較大升幅，某程度上提供空間給人民銀行放水救經濟。



另一方面，PPI數據差過市場預期，令投資者或會較擔心，出廠價格下跌受資源價格下調外，還包括了經濟前景不明朗及需求減少的因素。6月份PPI數據按年持平，部分反映了5月份中美貿易協議未簽成的情緒影響。要留意的是，實際影響將於未來陸續發生。一旦中美貿易磋商是繼續，但沒有明顯進展，經濟的傷害性會在未來數據見到，屆時大市走勢亦未會太樂觀。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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