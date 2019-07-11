金曹：7月單邊急跌機會不大

聯邦基金期貨顯示7月31日聯儲局有超過九成機會降息0.25%，8月聯儲局沒有議息會議，而9月18日則有超過50%再降息0.25%。為何美國就業數據好，但聯儲局需要降息？



正如最近美國總統特朗普跟英國駐美領事在社交媒體出現罵戰，互相指對方「笨」。上年特朗普挑起貿易戰之後，都是用增加關稅的「笨」招數，這根本就是殺敵一千自損八百的「七傷拳」。現時的生產模式不像當年，美國可以使用關稅成功對付日本，因為當年的家電、汽車整件產品由日本製造後運到美國，增加關稅基本就是針對性打擊日本經濟。現時全球協同生產零部件，中國只是做組裝的角色。



例如，一個iPhone價值一千美元出口到美國，其實美國蘋果公司大概可佔五成利潤，其餘大部分由美、德、日、韓等供應商瓜分，中國的盈利份額可能只有5%，但卻佔用了中國大量的勞工、廠地及資源。



可能各大公司的CEO對關稅的投訴太多，特朗普似乎突然聰明起來，中美周二(9日)重開電話談判，美方立刻決定對110種中國商品豁免額外關稅，包括醫療設備和電容器，有助緩和兩國貿易緊張局勢，進一步推動貿易談判。



如果中美商貿協議有進展，加上7月31日聯儲局一如預期降息，最近恒指調整可能並不需要太驚慌。由於期權莊家並沒有拉高引伸波幅，現時大約15，是偏低於平均水平。加上活躍PUT來來去去維持在27,400及27,600，表示7月後市應不會出現單邊急跌。而高於7月結算高於29,400也應比較困難。



特朗普認為英國處理「脫歐」手法非常笨拙，不過他自己沒有指出有何精明方法。今次政客拖拖拉拉無法達成共識，如果出現「硬脫歐」，結果只會是英國人民付出代價，因為如關稅稅率、移民簽證、專業資格、保險責任、司法訴訟程序等等一大堆，諗起都頭痛。



早前重注投資英國的長和(00001)跌跌不休。不過以期權莊家開的的引伸波幅大概是16，只跟恒指大約同步，遠低於金山軟件(03888)的50、舜宇光學(02382)的40、石藥(01093)的30。騰訊(00700)大概維持25。



如果以期權莊家開出的引伸波推算，就算是出現硬脫歐，長和可能已經跌得差不多，第三季調整引伸波幅的一半或8%，即是大約70元是一個勝算高的接貨價。相同的邏輯，如騰訊第三季調整12.5%到310元接貨，勝算也高。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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