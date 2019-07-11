王昕媛：內地新策制約民辦學校前景

上周本欄介紹了重點藥物監控目錄裏面受影響的港股企業。本期依然就熱點政策進行梳理。7月8日晚，中共中央、國務院印發《關於深化教育教學改革全面提高義務教育教學品質的意見》。我們認為，這份將在未來一段時間，對整個教育行業起着極為重要的影響，這是近年來首份關於教育行業的改革綱領性文件。



在這次《意見》裏面的17條，最受股票市場投資人關注。其中明確提出：(1)嚴禁以各類考試、競賽、培訓成績或證書證明等作為招生依據，不得以面試、評測等名義選拔學生；(2)民辦義務教育學校招生納入審批地統一管理，與公辦學校同步招生；對報名人數超過招生計劃的，實行電腦隨機錄取；(3)高中階段學校實行基於初中學業水準考試成績、結合綜合素質評價的招生錄取模式，落實優質普通高中招生指標分配到初中政策等。



也就是說，未來將強調學生個體的公平性，義務教育學校免試就近入學，通過公民同招以及電腦隨機錄取，可以避免優質生源提前被部分學校鎖定。



那麼對各類學校會有甚麼樣的影響呢？第一，對於公辦學校來說，公辦和民辦的生源差距愈來愈小。過去民辦集中了優質的教育資源，學生家長以進入民辦上學為首選，進行實行電腦派位後，公辦和民辦的生源將被弱化，生源差距將愈來愈小。第二，對於民辦學校，目前優先錄取已經通過考試的學生，僅10%的學位留給學區內學生，如果未來政策推出，是否有更高比例放開還未知。第三，對於雙語學校，《意見》明確指出「義務教育學校不得引進境外課程、使用境外教材」，一定程度上削弱了雙語學校對家長的吸引力。



此外，我們認為，如果政策以就近入學為核心導向，可能會帶動民辦學區房的興起。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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