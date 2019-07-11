彭偉新：金風獲唱好 上望10.6元

港股在本周一及周二形成了兩連陰，而且更一度跌穿20天線及50天線後，整體走勢稍為反彈，未有作進一步的回調，相信主要是市場相信中美貿易有短期內重啟談判的機會外，並繼續相信美國聯儲局會在今年仍然有兩次的減息機會。



恒指因而在跌近28,000點水平後，走勢便開始轉為回穩，預期短期仍然會繼續以反覆走勢為主，特別是現時整體流入港股的資金較6月時為低，指數上升但未能配合資金流入，將會有礙大市的反彈。預期恒指仍然處於回調走勢中，若果以恒指由6月低位26,671點反彈至29,007點的總升幅，按黃金比率61.8%作為回調目標計算，恒指或會有機會向下跌至27,563點水平，即會貼近250天線的水平。



板塊方面，券商把多家內地風電設備股的投資評級及目標價同時上調，主要是看好內地離岸風電錄得高增長。其中，金風科技(02208)更被大行調高投資評級，由「減持」上調至「增持」，同時目標價亦由8.42元上調至11.69元，令到集團股價於周三平開後便反覆上升超過7%。雖然市場預期整體產品的毛利率或會下降，但在訂單增加下，有助整體盈利維持增長。



金風股價於去年10月跌至5.32元見底後，便持續反彈，成功升破了所有移動平均線後，最高升上11.70元後回調，剛好收復了整個回調浪總跌幅的61.8%，並且繼續按反彈幅度的61.8%回落至5月低位7.66元。由於現水平仍然較市場目標價10.60元低12%，投資者可以在9.30元水平買入，上望10.60元，若股價再跌穿250天線請先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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