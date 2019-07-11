陳蓓敏：蒙牛估值合理伺機收集

聯儲局主席鮑威爾將一連兩天出席聽證會，發表半年度貨幣政策證詞，市場採取觀望態度。本月底聯儲局議息，早前特朗普不但對鮑威爾大表不滿，更計劃提名兩名鴿派人士出任聯儲局理事。英國在直布羅陀扣押伊朗油輪，中東局勢緊張，油價受支持回升。



中國公布6月份，消費價格指數(CPI)按年升2.7%，生產物價指數(PPI)按年持平。7月底中國會召開政治局會議。上半年因中、美貿易戰火狂燒，對內地經濟和企業有一定程度影響。雖然中央已積極推動減稅降費，刺激內需消費，但成效不彰。重要會議在即，總理李克強承認有效投資增長放緩，要保持經濟平穩不容易，市場憧憬再有刺激經濟措施出台。



本周初，恒生指數高台下滑，二萬八關暫見有支持。大市缺乏方向下，醫藥股做好。消費板塊中，投資者宜選龍頭股份。



蒙牛(02319)上半年表現，優於大市。近期港股膠着，蒙牛仍在高台橫行，走勢靠穩。隨着原奶價格向上，市場需求增加。汰弱留強下令到供應下降，蒙牛處於龍頭地位，在產品提升和研發上佔優，皆有利集團把成本上升轉嫁消費群。集團具備品牌優勢和市場佔有率，現價市盈率35.2倍，屬合理水平。建議候低於31元以下吸納，目標價33.8元，跌穿29.4元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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