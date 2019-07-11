溫灼培：倘中美和解　澳元看高一線

據了解，美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽於本周初，與中方貿易代表國務院副總理劉鶴及商務部長鍾山進行了電話交流。不少投資者仍相當關心中美的貿易談判。擔心以中美雙方所存在的龐大分歧，一旦談判出現差錯將可能又再導致中美兩國互相加徵關稅，連帶環球投資市場也受損害。但筆者認為投資者對中美問題實在是有點過慮，預料中美摩擦到明年10月美國大選前也不會惡化。



有此分析，主要是留意到6月29日的G20中美峰會，是由美國總統特朗普主動致電，與國家主席習近平相約所促成。所以，可以說是特朗普主動和解。主因是今年5月開始，中國大幅減少購買美國農產品，動搖了特朗普支持者對「美國優先」政策的擁護。加上，美國多間大型零售商去信政府要求停止對餘下3,000億美元總值中國貨徵重關稅，這些均使得特朗普明白到，現階段再難與中國在關稅問題上糾纏下去。



當了解這一切便會明白，短期內特朗普較大機會，應該不會在中美貿易問題上再有大動作。假使上述分析正確，主要跟中國經濟走的澳元匯價將能看高一線。現關注澳元能否短期內上破71美仙這長期下降軌阻力位置。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培



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