美股收市：道指升76點　納指創新高

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，刺激美股三大指數收市上漲，其中納指創收市新高。道指收報26,860點，升76點或0.29%；標指收報2,993點，升13點或0.45%；納指收報8,202點，升60點或0.75%，



國際油價急漲刺激油股做好，埃克森美孚和雪佛龍分別收市上揚1.69%和1.43%。科技股領市向上，思科系統、微軟、蘋果公司均升約1%。



鮑威爾周三(10日)出席國會聽證會，其講稿稱，6月以來的不確定性持續打壓美國經濟前景，該局將會採取合適行動，其言論暗示7月勢減息。由於今次是7月30至31日議息會議召開前「緘默期」的最後一次發聲，意味着論調不會有變，反映7月減息已成定局。



聯邦基金利率期貨顯示，市場預期7月31日減息機會重新增至100%！其中，81.5%機會減息0.25厘；18.5%機會減息0.5厘。



摩根士丹利更預計，當局將在7月減息0.5厘！該行認為，即使上周五公布的就業報告強勁，仍有必要採取強而有力的政策，應對經濟進一步急劇下滑的風險，警告如果金融環境收緊，企業信貸風險將更為凸顯，經濟增長可能會面臨巨大打擊。



該行預計，政策寬鬆周期將全面展開，並料聯儲局的政策反應將超過市場普遍共識，大西洋另一邊的歐洲央行重啟量化寬鬆(QE)的可能性亦會高於市場普遍預期。



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