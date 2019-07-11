新股專輯：和泓服務及華檢醫療齊以下限定價

今日(11日)有多隻新股公布配發結果，其中內地物管商和泓服務(06093)每股發售價定為1.28港元，為招股價下限，淨集約7,710萬元。每手2,000股，1手中籤率20.01%，要認購9手(即1.8萬股)才可穩獲1手。香港公開發售部分錄得超額認購約4.31倍，國際發售部分獲輕微超額認購。



華檢醫療(01931)發售價定為3.07元，同為招股價下限，淨集約9.31億元。香港公開發售部分錄得超額認購約1.21倍，國際發售部分亦已獲足額認購。每手1,000股，1手中籤率50%，要認購3手(即3,000股)可穩獲1手。



本地設備租賃商維亮控股(08612)定價0.55港元，公開發售部分錄得超額認購27.19倍，而配售股份亦獲輕微超額認購。每手10,000股，中籤率35.01%，要認購45手(即45萬股)始穩獲一手。



上述新股皆於周五(12日)掛牌。



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