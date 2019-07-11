【市前重點睇】港匯跌至7.81　油金齊飆

●美匯指數回落至97.1水平，離岸人民幣(CNH)高見6.871，港匯跌至7.818，圓匯升上108.35，歐元高企1.1256，英鎊漲破1.25關。金價曾升至1,422美元。布油飆逾4%，布油高企67.1美元，紐油見60.41美元。道指期貨上升。



●聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，稱6月以來的不確定性持續打壓美國經濟前景，該局將會採取合適行動，其言論暗示7月勢減息。另重申不會辭職。



-聯儲局6月議息會議紀錄指，該局官員認為在風險上升的情況下，減息理由有所增強。



●道指收報26,860點，升76點或0.29%；標指曾突破3,000點大關，收報2,993點，升13點或0.45%；納指收報8,202點，升60點或0.75%，創收市新高。 https://bit.ly/2XIbLND



●港股ADR指數收報28,312點，升108點。



●美國10年期國債孳息率跌0.35點子，報2.0613厘。



●傳美國總統特朗普愈來愈擔心美元走強會威脅他的經濟議程，並要求助手們採取措施削弱美元；但他的最高經濟顧問庫德洛及財長姆紐欽都反對美國任何削弱美元的干預行動。



●紐約期金收報每安士1,412.5美元，升12美元或0.9%，創逾1周新高。



●紐約期油收報每桶60.47美元，升2.6美元或4.5%，創5月22日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶67.01美元，升2.85美元或4.44%。



●英國富時100指數收報7,530點，跌5點或0.08%；德國DAX指數收12,373點，跌63點或0.51%；法國CAC指數收報5,567點，跌4點或0.08%。 https://bit.ly/2XZYIuV



●歐盟下調歐元區2020年經濟增長和通脹預測。



●加拿大央行連續第6次維持利率不變。由於國內經濟強勁增長抵銷全球貿易局勢緊張的影響，央行幾乎沒有考慮放寬政策的意願。



●即月恒生指數夜期收報28,340點，升138點，高水135點，成交32,669張。



●康宏入稟向曹貴子等索償。 https://bit.ly/2LOCvcD



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