亞洲股市：日股穩升　任天堂漲3%

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，7月減息機會大增，美股做好；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數早段升40點或0.1%，至21,573點。



板塊方面，能源股漲2%，地產股升0.7%。個股中，出光興產揚升逾2%，川崎汽船及京成電鐵齊升1%。



任天堂抽升超過3%。公司最新發布Switch Lite遊戲機，預定於2019年9月20日發售。



韓國7月首10日出口按年跌2.6%，其中晶片出口下滑25%。



南韓首爾綜合指數升20或1%，報2,079點。松原產業炒高5%，雙龍石油漲3%，三星電子升1.7%。



澳洲悉尼普通股指數升19點或0.2%，報6,797點。板塊方面，能源股升0.8%，原材料及資訊技術股齊升0.6%。個股中，西非資源及奧雷利亞金屬均揚升4%。



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