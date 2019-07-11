中國企業500強放榜！美團首入選即奪「虧損王」寶座

2019中國企業500強名單放榜，上市公司總營業收入達45.5萬億元人民幣(下同)，按年增14.8%，再創新高；淨利潤達3.625萬億元，按年升4.2%，但相比2018年錄得24.2%的升幅，反映受中美貿易摩擦、宏觀經濟壓力增大等外部因素的影響而出現下滑。



從上榜公司數據上看，金融行業收入僅增長7%，利潤按年跌2%。



500強企業排行榜中，高居頭三位公司為中石化(00386)(600028.SH)、中石油(00857)(601857.SH)及中國建築(601668.SH)；排名與2018年榜單相同。



盈利能力方面，最賺錢的10間上市公司除幾大商業銀行及保險公司外，仍是中國移動(00941)、騰訊(00700)及阿里巴巴集團控股。這十家公司在去年的總利潤達到1.46萬億元，佔全部上榜公司利潤總和的40.3%。



在利潤率最高的40間上市公司中，商業銀行佔21間，而貴州茅台(600519.SH)由去年的第四位躍升至榜首，利潤率達45.6%。



有賺當然有蝕，當中有30間公司未錄盈利，虧損總額達1,771億元。美團點評(03690)首次上榜，即佔據虧損榜首位，虧損額近1,155億元；而一度被美國封殺的中興通訊(00763)(000063.SZ)虧損額近70億元，排第三。



而在食品行業中，於去年上市的海底撈(06862)為今年首次登場，排名第482位，2018年總收入達170億元。另小米集團(01810)總收入1,749億元排名第53位。



中國企業500強排行榜，乃考量了全球範圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。

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