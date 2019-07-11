銀城國際復牌　逾24億人民幣購杭州物業

銀城國際控股(01902)復牌。公司公布，根據其全資附屬南京銀嘉淵及重整投資者臨安屹翔，與管理人訂立的投資重整協議，收購19間財困公司的重整計劃已獲餘杭法院正式批准，代價為25.3億元人民幣(下同)，且於周三(10日)公司接獲法院裁決批准重整計劃。



根據合作協議書，南京銀嘉淵同意向臨安屹翔出售17間非目標公司的全部股權及相關不良資產，總代價為1億元，由臨安屹翔直接向管理人支付。由於上述安排，集團將以收購代價淨額24.3億元實際收購兩間目標公司，即浙江臨安中都置業及湖畔大酒店。



浙江臨安中都置業主要資產為位於浙江杭州臨安區的臨安中都土地及其樓宇，該土地目前仍正在興建開發為主要包含住宅物業的物業。



湖畔大酒店主要從事位於臨安區錦城街道聖園路88號的杭州中都青山湖畔大酒店及臨安湖畔童話酒店業務開發及管理。



集團擬於該等交易完成後，根據重整計劃的規定繼續經營酒店業務，公司於未來可能出售湖畔大酒店公司的股權，以於合適的機遇出現時變現其投資。



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