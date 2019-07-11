【即市分析】看淡港交所短炒認沽證

東方產經專欄作者HS哥：港股近期缺乏再上動力，加上內地A股失守三千點影響市場氣氛，一眾藍籌股自然無運行，而港股晴雨表香港交易所(00388)同樣無力再上，短期若失守270元後跌勢反而有機會加劇，值得吼位追Put。



事實上，雖然話下半年內地有機會進一步擴大港股通範圍，增加北水南來額度，以及巨無霸來港作第二上市，但香港政治氣氛不穩，未來國際評級機構會唔會下調本港評級，機會不容抹殺，可見港股前景其實偏向中性。



大行摩通最近就發表研究報告，下調港交所19至20年每股盈利預期分別4%及1%，而2021年則維持不變，以反映對這3年期間日均交易量的數字分別調整至1,564億、1,859億及2,093億元，並維持其目標價300元及「增持」之投資評級。



若看淡港交所，可短炒港交高盛沽(16183)，2019年9月到期，行使價268.68元，實際槓桿約12倍，溢價約4.5%。

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