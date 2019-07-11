墨爾本Monash大學區Jackson Green　呎價低至2800港元

澳元現正處於歷史低位，為海外買家帶來入市好時機，加上澳洲大選結果出爐，預計將為樓市帶來正面訊息。由Ray White獨家代理的Monash大學區Jackson Green，上一期迅速沽出逾八成單位，發展商現正加推全新一期，兩房單位僅由266萬港元起，首期約26萬港元，呎價低至2,800港元，全部單位均連同車位出售。買家更享5年各5厘的租金保障計劃，實現「以房養學」。



根據代理行的數據，墨爾本現時只有約3.5%的學生居住在學校宿舍，以Jackson Green所在的Monash大學為例，Clayton與Caulfield兩大校區的學生人數接近五萬人，但僅有約2,800名學生能享受校內住宿。由此可見，樓盤坐擁龐大數量的學生租戶，租金走勢自然穩定，加上Clayton的校舍亦正在擴建，相信未來學生人數將會更多。



近年興起「以房養學」的概念，即是透過將物業出租，以及樓盤升值後增加的資產，作為給留學子女部分學費，更可省卻住宿費用及平衡匯率風險。資料顯示，過去5年Clayton公寓樓價中位數上升7%，而租金按年上漲超過5%，租金回報增長亦是墨爾本最高的地區之一，因此要實現零成本留學，亦非不可能的事。



除了豐厚的投資回報外，於當地配置物業，更可為在海外升學的子女提供一個舒適安定的學習環境，既可解決住宿問題，亦可讓他們即使遠在海外，亦能感受到「家」的溫暖，同時省卻四處奔波的麻煩。



Jackson Green的單位間隔四正，全屋連精緻裝修，大廳連接陽台，令室內採光度增加，而且屋苑空間廣闊，私隱度高，公寓被綠樹成蔭的環境包圍，舒適程度媲美香港的豪宅，而公寓實用面積由500餘方呎起，比一般單位面積大15至20%，而是次推出的全新單位價錢仍然低水，因為發展商早於2014年投得地皮，故發展成本相對較低。



樓盤現為成熟的社區，不少聯排別墅及公寓經已入伙，屋苑更會定期會舉辦各種活動。另外該盤的地理位置得天獨厚，可步行至Clayton火車站，附近亦設超級市場，更有大型醫院及商業區，更有南半球最大購物中心Chadstone Shopping Center，生活所需不假外求。



事實上，過往八年墨爾本有七年奪得「全球最宜居城市」第一位，亦有「全球十大最佳留學城市」的美譽，而不少移民到澳洲的人，都會首選墨爾本為落腳地方，可見該區相當受歡迎。



項目由上市發展商Cedar Woods打造，於1987年成立，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到着重環境的可持續發展概念項目。



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墨爾本Monash大學區Jackson Green展銷會

日期：7月13及14日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座：「以房養學」實現零學費留學澳洲

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話： 9794 9870（Kingsley 王生 ）、9869 1987（Patrick 佘生）、 9187 6057（Jason 吳生）

網上登記：http://bit.ly/2YBrYW2

