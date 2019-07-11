【即市分析】美國將減息　吼本地地產股

東方產經專欄作者股博士：近期港股圍繞兩個主題：美國減息速度及中美貿易戰發展。後者就真係唔係咁易估，事關美國總統特朗普一向飄忽，近期就繼續放生華為，但未來會否重新開火，真係無人可以有答案。



從美國近期經濟及就業數據表現看來，估計美國年內減息速度或比預期較慢，再加上早前資金已預早炒定對息口敏感股，故引發近日回吐。不過，聯儲局主席鮑威爾周三(10日)出席眾議院金融服務委員會聽證會表明，自6月議息會議以來，緊張的貿易關係及環球經濟的不明朗，繼續對美國經濟前景構成影響，當局會採取適當行動，並再暗示最快本月底減息。顯見，年內美國減息已無懸念，低息環境對本地樓市有利。



另一方面，本地經濟景氣轉弱，以及減息預期降溫，不利樓價表現，可偏偏香港樓價繼續高企，調整幅度有限。究其原因，乃住宅供應依然短缺，物以罕為貴，樓價繼續維持在高水平，本地地產股亦自然有份抗逆能力。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



選股方面，新鴻基地產(00016)股價可算硬淨之選，現時市帳率約0.73倍，往績市盈率約7倍，估值一般，見其股價每每在板塊反彈時行先一步，顯見屬基金首選。近期股價處近月上落區120至140元中間水平，建議短線在上述區間炒上落。



另外，如果想追落後，則可揀信和置業(00083)，現時市帳率約0.62倍，往績市盈率約6倍，估值相對吸引。走勢上，集團股價自4月初調整，惟6月初開展反彈後走勢唔錯，短期只要守穩13元，值得小注博反彈持續，目標價14元，止蝕位12.8元。

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