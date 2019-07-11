港股格局：許繹彬指大市仍會反覆向下

港股終見升勢。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中美貿易戰暫緩，美國經濟表現轉好，惟減息預期仍然「變化莫測」，令港股「好景不長」。



他續指，一波未平一波起，繼德銀宣布大規模退出投行業務，法巴外判亞洲研究部之後，大摩亦公開唱淡環球股市，焦點股先後掀起盈警潮等利淡消息令市場氣氛雪上加霜。正當恒指以5連跌的態勢穿破20及50天線使市場悲觀氣氛瀰漫之時，中美官員近日就G20的磋商通話帶來一線曙光。未來大市未來走向將視乎聯儲局何時對息口一錘定音，在此之前，料市況仍會持續反覆向下波動。



雖然恒指跌勢暫時中斷，但大市成交額仍不容樂觀，周三成交額僅錄得約643億元。有「集資王」之稱的百威亞太(01876)認購將截止，雖反應不似預期般火熱，但依然分流了部分市場資金。隨著招股期結束，港元拆息及港匯已應聲下調，資金逐步亦回歸大市。



然而此消彼長，A股即將步入科創板「打新旺季」，預計國內新股內地發行或將間接分薄北水南流。另外，內地下周即將發佈的第二季GDP數據依然值得關注，若經濟持續低迷，望中央或進一步下調存款準備金率等措施救救大媽。



美國即將公布的通脹數據以及下週出爐的零售銷售等經濟數據仍有望成為美聯儲本月底的變息籌碼，息口動向有待密切關注。加上企業新一季業績尚未出爐，美股後市仍存相當的不確定性。



投資者應在靜觀其變之餘，建議採取逢低吸納及避險防守為主的策略，不受貿易戰牽制的內需股等可作防守佳選，而息口敏感股現時則要忍一忍手了。



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