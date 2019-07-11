港股格局：郭家耀料恒指上破阻力28800點

正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，隔晚(10日)美國聯儲局主席鮑威爾發表的言論，暗示美國本月底減息機會增加，而利率期貨顯示月內減息近乎「百分百」肯定，增加0.5厘的機會亦較早前提升，均帶動港股周四(11日)高開，恒指在28,000點水平找到支持，上方阻力位置在28,800點水平，需待中美貿談有進一步有好消息才有望突破。



他相信，香港地產股將受惠美國減息預期升溫，加上近期板塊未有因拆息上升而出現太大下調壓力，現價可考慮吸入，首選新鴻基地產(00016)。



同樣受惠減息預期的還有國際金價及油價，惟郭家耀表示，據過往數據，國際油價升至70美元水平將遇較大阻力，加上宏觀經濟前景不明朗，以及原油替代品愈來愈多，料再上升動力有限。反而，他認為，美國減息機會再度上升、環球央行持續放水，都支持金價繼續攀升，而金礦股亦會因而受惠，推介招金礦業(01818)。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

