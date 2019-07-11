聯儲局月底勢減息　摩通：從根本上犯下大錯！

美國聯儲局主席鮑威爾暗示7月勢減息，刺激美股上揚。正當全球觀望該局行動之際，摩根大通資產管理首席全球策略師David Kelly卻大唱反調，直指聯儲局如月底減息，是從根本上犯下大錯！



他接受外媒訪問時表示，美國減息不會推動經濟增長，相信是次減息的主因或是由於特朗普政府對鮑威爾施加的政治壓力，當局擔心被特朗普批評太多，影響其獨立性。



Kelly又批評聯儲局理事似乎「過分痴迷」於2%的通脹目標，事實上通脹一直低於2%，即使當局可以一直將聯邦基金利率降至零，相信亦難以達成該目標。



鮑威爾周三(10日)出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，自6月議息會議以來，緊張的貿易關係及環球經濟的不明朗，繼續對美國經濟前景構成影響，當局會採取適當行動，並再暗示最快本月底減息。



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