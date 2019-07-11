【午市重點睇】美匯失守97　圓匯彈上107.9

●聯儲局減息預期增強，美國10年期國債孳息率回落至2.0353厘，美匯指數低見96.834；圓匯升上107.9；歐元兌美元報1.127；英鎊報1.252；港匯企7.81。在岸、離岸人民幣升上6.86水平。金價報1,424美元，布油微升至67.2美元，紐油報60.73美元。道指期貨升63點。



●港股衝上28,500點關，恒生指數半日升335點或1.19%，報28,539點，地產股做好。https://bit.ly/2JADbQb

-雅生活料半年多賺50%，股價曾飆一成。

-國際油價隔晚彈4%，石油股強勢。

-地產股強勢，港鐵再創新高。

-中國海外宏洋受惠盈喜，曾漲近17%。

-新股和泓服務及華檢醫療齊以下限定價。

-新股中集車輛低開續「潛水」。

-開發魔戒遊戲，樂遊科技曾揚升14%。



●【即市分析】

-受惠內需，華潤水泥勢強。https://bit.ly/2SbTJBZ

-美國將減息，吼本地地產股。https://bit.ly/2SaPCWX

-看淡港交所短炒認沽證。https://bit.ly/2XJ6lXy



●A股快報：三大指數半日收市均上揚。https://bit.ly/2YNYTXp



●亞洲股市：日股中段升約百點。https://bit.ly/2XGWCMa



●人民幣速遞：中間價上調179點子，為6.8677。



●人行續不進行逆回購操作。



●聯儲局月底勢減息，摩通：從根本上犯下大錯！



●美銀美林估聯儲局年內將減息3次。



●港元拆息︰1個月降至2.37厘，呈5連跌。

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