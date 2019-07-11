【專家樓評】陳坤興：新盤大豐收　料全年逾2萬伙成交

總結新盤市場，對於一眾發展商而言，今年上半年是相當豐收的時間。整體上半年新盤市場合共售出約11,500伙新盤單位，較去年下半年的7,732宗大幅增加近一半，新盤售樓收益更接近1,300億港元，較去年下半年的1,000億元大幅增加近30%。



展望下半年新盤市場又會如何？隨着近年政府加快土地招標，令未來可供推售的新盤持續增加，市場預期下半年可供推售新盤多達30個，涉及單位數目達1.5萬伙。



筆者相信，下半年推售新盤會較上半年更為活躍，隨推售新盤增加，相信下半年發展商的新盤定價仍會保持克制，全年新盤銷售勢必超越2萬伙。



Q房網香港董事總經理 陳坤興

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